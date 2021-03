“Paco” Rodríguez y la opción de llegar a Colo Colo: “Ojalá que se pueda dar, te motiva que un grande se interese por vos”

Información de Cristian Alvarado

Carlos Rodríguez es defensa uruguayo, tiene 30 años y si bien milita en el Delfín de Ecuador, su carta pertenece a los registros de Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito. Cuenta con pasos por el fútbol de Argentina, Uruguay y ostenta cinco títulos con Peñarol, Plaza Colonia y el conjunto de Casa Blanca.

¿Qué ocurre con él? Su nombre apareció en la órbita de Colo Colo y la prensa del Guaya sostuvo que las conversaciones con la dirigencia de Blanco y Negro están “más que avanzadas” ya que es una de las prioridades del técnico Gustavo Quinteros.

“Paco”, como es conocido, conversó con Deportes en Agricultura y no escondió sus deseos de llegar a Macul. “Me he enterado que Colo Colo había preguntado por mí. De verdad que te motiva que un grande se interese por vos y bueno, estamos al pendiente de que pueda salir esta chance. Estoy muy emocionado por ir a un club grande como Colo Colo y ojalá Dios quiera que se pueda dar”, dijo.

El charrúa, además, detalló algunos aspectos de su juego. “Puedo tener partidos malos y partidos buenos, pero el correr, meter y la garra no se negocian nunca, eso siempre tiene que estar. Después me gusta jugar mucho, salir jugando… Si se tiene que reventar, se reventará, pero me gusta mucho salir desde abajo”, expresó.

“Con Liga tengo tres años más de contrato y si saliera de Liga, saldría a préstamo con opción de compra. Me gustaría ir a un equipo grande como Colo Colo, es un nuevo reto para mí. Pelea cosas importantes, que acá hay que cumplir los objetivos y eso te entusiasma mucho. Estoy con muchas ganas de que salga esta chance, pero todavía no se ha arreglado nada entre Colo Colo y Liga“, cerró Rodríguez.