Nelson Tapia sumó otro capítulo a la crisis dirigencial que vive Cobreloa

Cobreloa vive un verdadero terremoto a nivel dirigencial. Hace pocos días Patricio Galaz, ídolo y gerente deportivo del club nortino, denunció una serie de irregularidades por parte del presidente Walter Aguilera, a quien acusó de “matonaje“. “Uno puede tener diferencias, pero no puede ser que el presidente llegue a agredirte verbalmente en forma matonesca. No estoy acá por el dinero, estoy por el cariño a la institución. O me dejan trabajar tranquilo o me voy”, dijo.

Estos dichos tuvieron réplica del timonel de los naranjas. “Es rotundamente falso“, expresó. Sin embargo, horas después Aguilera y otros dos directores anunciaron su salida de la institución.

Durante este sábado la controversia tuvo un nuevo capítulo que vino desde Ecuador. Nelson Tapia, ex arquero de los “mineros” y actual técnico del Guayaquil Sport, sumó sabrosos antecedentes y emplazó a los regentes “corruptos” que siguen en el club.

“Una consulta: ¿ya renunciaron los dirigentes corruptos de Cobreloa?”, escribió en redes sociales.

Solo para que se hagan una idea Sergio Morales lleva jugadores a Cobreloa desde el 2004 (16) con ese negocio compraron Coquimbo con González Presidente 🦊 si el mismo de Codelco… — Elnumerouno (@NelsonTapiaRios) March 20, 2021