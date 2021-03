Poyet celebró su primer título en Universidad Católica: “Siempre es bueno ganar copas, hace que los jugadores se vuelvan más amigos”

Gustavo Poyet llegó a Universidad Católica con un título en el palmarés: lo había logrado en 2011 junto al Brighton & Hove Albion en la EFL League One. Esa sequía y/o larga espera terminó esta tarde en Ñuñoa luego del 4-2 sobre Colo Colo en la definición de la Supercopa de Chile.

“Siempre es bueno ganar copas, une. Hace que los jugadores se vuelvan más amigos. Sé que hay un grupo que viene ganando hace años, pero para los nuevos, incluyéndonos, es importante formar parte de ello. No es un triunfo cualquiera, es estando una final perdiendo 2-0 abajo. Eso demuestra las ganas del equipo de seguir siendo campeón”, afirmó el uruguayo, quien destacó la capacidad de sus dirigidos para revertir el marcador.

“En el fútbol juegan los dos equipos, el rival también juega y te controla, pero el partido dura 90 minutos. No voy a negar que el resultado no me gustaba, pero estaba tranquilo porque sabía que un gol cambiaría las sensaciones completamente. Y nuestros mejores momentos del duelo fueron en los últimos 25 minutos. Me llevo la imagen de un equipo que no se dio por vencido, que sacó su mejor momento y exhibió una pasión que les pedí“, aseveró.

Bajo esa línea, descartó de momento traer nuevos jugadores. “No es un tema de refuerzos, es un tema de seguir creciendo, tomando decisiones y afrontando los retos que tenemos. Por suerte, la primera cosita del año fue para nosotros y me da placer ingresar a la historia del club”, cerró.