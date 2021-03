ANFP publicó la programación de la primera fecha del Campeonato Nacional

Durante la noche de este domingo la ANFP publicó los días y horarios de los ocho partidos de la primera fecha del Campeonato Nacional de Primera División.

Los fuegos se abrirán este sábado 27 de marzo con el duelo entre Curicó Unido y Deportes Melipilla a las 11 horas en el Estadio La Granja. El mismo día Colo Colo enfrentará a Unión La Calera en el Estadio Monumental en un encuentro que tendrá morbo dado el regreso de Jorge Valdivia a Macul.

Por su parte el tricampeón Universidad Católica visitará al recién ascendido Ñublense mientras que Universidad de Chie tendrá libre. Así se jugará la jornada inaugural del torneo local.

Sábado 27 de marzo

Curicó Unido vs. Deportes Melipilla | 11 horas | Estadio La Granja

Everton vs. O’Higgins | 16 horas | Estadio Sausalito

Colo Colo vs. Unión La Calera | 18:30 | Estadio Monumental

Unión Española vs. Santiago Wanderers | 21 horas | Estadio Santa Laura-Universidad SEK

Domingo 28 de marzo

Palestino vs. Deportes Antofagasta | 11 horas | Estadio La Cisterna

Huachipato vs. Cobresal | 17 horas | Estadio Huachipato-CAP Acero

Ñublense vs. Universidad Católica | 19:30 | Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún

Martes 30 de marzo

Audax Italiano vs. Deportes La Serena | 20 horas | Estadio El Teniente

Libre: Universidad de Chile