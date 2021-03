"Cuando creí que nada peor me podría pasar...": Natalia Ducó narró el momento más duro de su carrera

Natalia Ducó, lanzadora de la bala del Team Chile y multimedallista, dialogó vía Instagram con el programa “Velvet al Desayuno” y contó los momentos más difíciles que ha vivido en su carrera, sobre todo dos que la marcaron a fuego: la sanción de tres años que recibió por dopaje en febrero de 2019 y el fallecimiento de su entrenadora Dulce Margarita García a causa de un paro cardiorrespiratorio.

“A mí me quitaron todo. Toda la plata, todos los auspicios y el ingreso. Yo no puedo entrar a una pista, por ejemplo, no me puede entrenar un entrenador federado. La sanción es más que no sólo no poder competir”, confesó la deportiva, quien fue castigada por el Tribunal de Expertos en Dopaje luego de dar positivo por GHRP-6.

Bajo esa línea, recordó las consecuencias económicas que esta situación le trajo y que, en parte, coincidieron con la inesperada y dolorosa pérdida de su coach. “Yo económicamente quebré. Me fui a vivir con mi hermana y cuando creí que nada peor me podría pasar, se murió mi entrenadora“, aseveró.

La atleta, además, expresó el significado que tiene cada medalla que ha logrado en su trayectoria. “A mí me dijeron dirigentes: “¡Y qué tanto, si la medalla es para ti!”. Y no pos (sic), si la medalla no es para mí, la medalla es para Chile y Chile para mí no es el Gobierno, para mí es la gente. Yo lo hago por todos los chilenos de cualquier rincón de mi país”, cerró.