Juan Leiva valoró su primer título en la UC, habló del inédito puesto en la cancha y abordó el descontrol de Falcón

Juan Leiva demoró pocos días para celebrar su primer título en Universidad Católica. En la remontada y coronación de los cruzados ante Colo Colo en la definición de la Supercopa de Chile, el multifuncional jugador partió como volante y terminó como lateral izquierdo tras una sabrosa conversación con el técnico Gustavo Poyet.

“Nunca había jugado en esa posición, pero Gustavo me dijo que en caso de ir a buscar el resultado me tenía que cargar ahí. Le dije que sí, no hay problema. Intenté hacerlo lo mejor posible y lo importante es que ganamos”, sostuvo el chillanejo, quien elogió de sobremanera el desempeño de sus compañeros.

“El partido no salió como queríamos, y en lo personal yo quería tener más el control del juego, pero demostramos otra cosa, que a veces es más valioso, que es la garra y no darse por vencido en una final. No sé si jugamos bien, pero es importante ser campeón así. Todo se dio de forma increíble. Prefiero ganar así que jugando bien, con personalidad. Da orgullo pertenecer a un grupo de jugadores que siempre quiere ganar”, aseveró en conversación con Deportes en Agricultura.

Bajo esa línea, también tuvo palabras para el “minuto de furia” de Maximiliano Falcón, quien agredió en dos oportunidades a Valber Huerta. “No comparto lo del ”Peluca”, es una reacción antifútbol. Hay roces y calenturas en el partido, pero no vi nunca a un jugador de Católica gritándoles el gol. Eso no aporta al espectáculo. Yo también me he calentado, pero no a ese nivel. Faltaron los combos nomás para que hubiese sido un partido de barrio. No lo crucifico, pero ojalá que aprenda“, reflexionó.