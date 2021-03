Jorge Vargas elogió el nivel de Guillermo Maripán, Francisco Sierralta y Paulo Díaz

Jorge Vargas asumirá su primer desafío como técnico en solitario. Durante este martes el ex defensa de La Serena, Reggina y Livorno, por mencionar algunos, fue presentado en el Vigor Lamezia, elenco que milita en la quinta división de Italia, específicamente en Eccellenza Calabria. “Es un buen desafío porque no pensaba dirigir este tiempo. Llegó esta posibilidad la semana pasada. Es un torneo especial en un momento especial y es un equipo importante“, sostuvo en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Potencia”, además, aprovechó la instancia para conversar de la Roja y la “competencia” entre Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Paulo Díaz y Gary Medel por ser titulares en la zaga. Respecto al primero, destacó la perseverancia que tuvo luego de un principio pedregoso donde no fue considerado por Niko Kovac. “Me sorprendió el nivel de Maripán porque, conociendo que Niko Kovac que es un poco especial, inicialmente no fue considerado desde el arranque, pero después se ganó el puesto a pulso. Ha hecho una gran campaña y me sorprende no él como jugador, sino que me sorprende que juegue con Kovac. Por desesperación lo puso y rindió y el equipo está peleando los primeros puestos del campeonato”, expresó.

Misma percepción entregó respecto al futbolista del Watford de Inglaterra. “Consolida un poco lo que hizo en la Selección, que siempre fue un jugador de proyección. Lo sigo desde pequeño en la Católica, es un buen central para el fútbol inglés y también tuvo la suerte donde el técnico es español y le puede explicar lo que quiere”, aseveró.

“Paulo Díaz viene ratificando en River Plate siendo titular que está pasando por un buen momento y que es un jugador importante en la Selección“, complementó Vargas, quien “proyectó” como líbero a Gary Medel.

“Me sorprende que Gary juegue atrás, sobre todo en línea de cuatro, pero en línea de tres calza perfecto para ser el líbero”, cerró.