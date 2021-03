Matías Zaldivia podría ser la gran solución para Gustavo Quinteros en la defensa de Colo Colo

Crédito: Futbol, Huachipato vs Colo Colo El jugador de Colo Colo Matias Zaldivia, disputa el balon con Javier Parraguez de Huachipato durante el partido de primera division en el estadio Cap, Talcahuano Chile. 24/11/2018 Alejandro Zo–ez/Photosport Football, Huachipato vs Colo Colo Colo Colo"s player Matias Zaldivia , battles for the ball against Javier Parraguez of Huachipato during the first division football match held at Cap stadium in Talcahuano, Chile. 24/11/2018 Alejandro Zo–ez/Photosport