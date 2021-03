Pablo Galdames detalló los pedidos de Martín Lasarte y la relación con los referentes de la Roja

La Roja continúa con los trabajos y prepatativos para el partido amistoso que sostendrá este viernes ante Bolivia a las 22 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. El encuentro, además, marcará el debut de Martín Lasarte en la Selección.

Pablo Galdames adelantó lo que será el compromiso contra los altiplánicos. “Será un partido difícil, duro, pero esperemos que salga bien para nosotros. En temas de Eliminatorias, más que obligación, creo que tenemos que salir a ganar con todos los que enfrentemos. Brasil, Argentina o Uruguay, cualquiera, Chile ha demostrado que es un equipo competitivo y esa es la línea que tenemos que seguir”, sostuvo.+

Bajo esa línea, detalló algunos aspectos y pedidos del trabajo encabezado por “Machete”. “A los volantes les pide ciertos trabajos ofensivos que considera importante. Él se acercó a preguntarme dónde me sentía más cómodo, así que tuvimos una charla de eso, pero con muy buena onda. Estoy contento por el trato que tiene con los jugadores”, expresó.

Asimismo, comentó el trato que tiene con los jugadores más experimentados como Claudio Bravo y Gary Medel. “Es un orgullo, tengo fotos con la mayoría de cuando tenía 12 o 14 años, cuando iba a ver los partidos de la selección. Después me tocó ser compañeros como sparring para el Mundial del 2014 y después con la China Cup que fueron algunos. Es un orgullo, trato de conversarles mucho, que me transmitan experiencia o me den consejos”, aseveró.