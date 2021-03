Ídolo de Alianza Lima le respondió con todo a Patricio Rubio: “Eso pasa por traer paquetes que nadie conoce”

“Me saqué el “muertito” de encima (N. de la R: el descenso de Alianza Lima, que a la postre fue revocado por el TAS). Yo siento que descendimos bien, por secretaría no vale. Lo merecíamos, el equipo no andaba bien, muchos jugadores no querían ir al frente, se tiraban para atrás. Con ese contexto se hace difícil”. Patricio Rubio sacó la voz en el programa “Desde la Galería” de Catedral Hispana y recordó su traumático paso por el fútbol peruano, donde sólo anotó siete goles en 22 partidos.

Las palabras del delantero hispano generaron eco en el país vecino y obtuvieron una áspera respuesta. Waldir Sáenz, goleador histórico del gigante limeño, le dio con todo al nacional.

“Eso pasa por traer paquetes que nadie conoce. Ningún peruano ha dicho algo de los extranjeros que vinieron. Lo hubiese dicho antes de que se vaya del país. Tirar dardos desde allá (Chile) es la del cobarde“, expresó en diálogo con Depor.

“En el fútbol cuando hay una derrota nos la comemos todos. Si hay algo que no nos gusta lo decimos de frente”, complementó el ídolo del club “íntimo”, quien realizó otro emplazamiento a Rubio. “Voy a averiguar si tuvo los huevos para enfrentar a algún jugador que hizo las cosas mal. Apuesto que ese tal Patricio Rubio no hizo ni un comentario“, finalizó.