Lasarte aclara: “Lo único que hicimos con Reinaldo Rueda fue saludarnos”

Durante este jueves, en la previa del partido entre Chile y Bolivia programado para este viernes a las 22 horas en Rancagua, Martín Lasarte específico que no tuvo mayor diálogo o contacto con Reinaldo Rueda, su antecesor en la Roja.

“Lo único que hicimos con (Reinaldo) Rueda fue saludarnos. Fue muy generoso en llamarme, mandándome sus saludos y buenos deseos“, comentó.

Bajo esa línea, el uruguayo reveló que habían algunos informes en Juan Pinto Durán y si bien no dio mayores detalles a qué correspondían, sostuvo que no ahondó en ellos para así no incomodar al caleño.

“Personalmente no me pareció cómodo llamarlo por el hecho de que haya tomado otra Selección. No me sentía cómodo en llamarlo. En Juan Pinto Durán había una serie de informaciones, pero no pregunté de quién era”, cerró.