Vargas reflotó los reclamos de Dudamel y le envió un mensaje a los “hinchas desmemoriados” de la U

Hace un mes Rafael Dudamel “rompió la tranquilidad” existente en Universidad de Chile y lanzó una crítica hacia la dirigencia de Universidad de Chile, específicamente a los directores deportivos Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, debido a la poca injerencia que había tenido en la conformación del plantel.

Si bien el primero ya salió al paso y reconoció una conversación con el técnico en la cual superaron las diferencias, faltaba la otra parte involucrada. Y esa declaración llegó este jueves en diálogo con El Mercurio. “Esas declaraciones fueron innecesarias. Se habló con Rafael en el lugar y con las personas mandatadas por el directorio, haciéndole ver la posición del club y es un tema cerrado. Se armó un plantel para ser protagonista y la U está para pelear el título. Ahora estamos en mejor forma para luchar por el título, más cerca de la UC y La Calera, que terminaron arriba nuestro en el torneo pasado”, sostuvo “Superman”.

El directivo, además, aseveró que el proceso del llanero seguirá de la misma forma más allá de la temprana eliminación en la Copa Libertadores. “No, no debe incidir. Por todo lo que ocurrió. El equipo estuvo muy diezmado e hizo una presentación digna. No sólo con Rafael, anteriormente nos pasó con (Alfredo) Arias y (Hernán) Caputto. Creo que esa es una deuda de arrastre del equipo, mejorar la calidad de su juego”, justificó.

Bajo esa misma línea envió un mensaje a aquellos seguidores que lo critican por su rol en la concesionaria al mando de los universitarios. “Me causa gracia cuando hablan de compromiso, de valores, de amor por la camiseta o que somos títeres o que nos vendimos a Azul Azul por dinero. Con Carlos Heller la única vez que hablé fue en febrero de este año, casi dos años después de llegar a la U. Les aconsejaría a esos nuevos hinchas o a los hinchas desmemoriados que lean la historia del club, que se empapen de ella, que la conozcan, y ahí se van a enterar de lo que es compromiso, entrega y pasión por la U”, cerró el guardavallas e ídolo.