Rodrigo Goldberg y los dichos de Rafael Dudamel: “Me sorprendieron”

Rodrigo Goldberg, director deportivo de Universidad de Chile, conversó con Deportes en Agricultura y abordó los dichos del técnico Rafael Dudamel, quien el pasado viernes criticó a la directiva azul por la conformación del plantel y la nula comunicación con el cuerpo de trabajo que lidera.

“Me sorprendieron las palabras de Dudamel, pero también este puesto te obliga a ser menos viseral y más mental, racional. Lo primero que hice fue conversar con Rafael, me expuso sus argumentos; fue una conversación larga y sincera, no exenta de tensión, pero fue muy útil. Independiente de las razones, llegamos a una buena conclusión y nosotros como club llegamos a muchas materias en las comunicaciones. Tenemos que llegar más todavía, tenemos que fortalecer la comunicación con él, el cuerpo técnico y espero que sea así de acá en adelante. Le dije lo que pensaba, me manifestó lo mismo apra su lado y fue una conversación muy productiva para todos“, reconoció.

“Al conversar con él (Dudamel), uno se da cuenta que tenía su punto de vista y ese es el tema que hablamos y aclaramos. Siempre hemos trabajado en pro de la U, para que a la U le vaya bien. El puesto de dirigente es muy ingrato, los hinchas más viejos que me querían ahora me putean por todos lados. Si nos equivocamos en el camino, lo reconoceremos y seguiremos remando hacia adelante”, complementó el “Polaco”, quien se mostró optimista de cara al intento 2o21 que tendrá el conjunto universitario tanto en el Campeonato Nacional como la Copa Libertadores.

“Estamos con mucha ilusión, principalmente porque creemos que hemos podido conformar un buen plantel y en ese aspecto, cuando uno ve las ganas con la que entrenan e ilusión con la cual llegaron los jugadores, cuando conversas con cada uno de ellos, les veo la cara y de verdad que uno se ilusiona. Ojalá hagamos una buena copa“, aseveró.