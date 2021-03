Esteban Paredes aclaró la salida de su hijo de Colo Colo: “Dicen que yo lo saqué, pero no fue así”

A pesar que Esteban Paredes lleva casi un mes fuera de Colo Colo, el “Tanque” sigue generando diferentes reacciones en el interior de los albos. Esto porque, hace algunos días aseguraron que él había sacado a su hijo Esteban del cuadro “Popular” y se habría marchado a Palestino.

En ese sentido, el goleador histórico del fútbol chileno aclaró esta situación. “Todos dicen que yo o saqué, que fui el responsable, pero no fue así”, reveló con Las Últimas Noticias.

“La verdad es que nunca saqué a mi hijo Esteban, él se fue por sus propios medios. Conversó conmigo hace mucho tiempo, que estaba aburrido y que quería buscar nuevos horizontes. En lo que me despidieron, él me lo dijo y le pedí que lo hiciera por él, que yo no tenía nada que ver”, agregó.

“Le dije que si él quería seguir jugando y entrenando en Colo Colo, no tenía ningún problema, que podía seguir yendo”, complementó.

Respecto a su otro hijo, Vicente, quien también se fue de Macul, Paredes, expresó que “no quiere jugar más a la pelota. Hace tiempo que no iba a entrenar por la pandemia, ya no iba a los Zoom. Entonces un día el profe lo llamó y él le dijo que no iba a seguir”.