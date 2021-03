“Nicolás Blandi merece una segunda oportunidad en Colo Colo, puede ser que nos sorprenda”

Sin duda que Nicolás Blandi ha sido una de las mayores decepciones en los últimos años en Colo Colo. En 20 partidos registra sólo dos goles y las lesiones han sido una constante de su paso en Macul. A pesar de que el técnico Gustavo Quinteros lo tiene “cortado”, el ex San Lorenzo no baja los brazos y quiere seguir siendo alternativa sin importar que Iván Morales, Javier Parraguez y Luciano Arriagada estén por sobre él.

Manuel Neira, ex atacante de los albos, no pierde las esperanzas y no duda en darle una nueva chance al trasandino. “Yo creo que Nicolás Blandi merece una segunda oportunidad, porque no se ha visto, no le hemos visto muy bien. Creo que todos los jugadores que están en Colo Colo, por el hecho de estar, ya están capacitados para poder jugar. Lamentablemente Blandi no ha podido demostrar todo lo que ha hecho en Argentina, pero él merece una oportunidad. Puede ser que nos sorprenda“, sostuvo en diálogo con Dale Albo.

El otrora goleador, además, también mostró su optimismo hacia Iván Morales, quien ha desperdiciado cada oportunidad en la cual le tocó ser titular. “Manolito”, incluso, lo perfiló por sobre “Parragol”. “Tengo una fijación con Iván Morales, porque lo encuentro un gran jugador, con una capacidad física increíble. Si él lograse concentrarse y meterse en lo que es Colo Colo, no tengo ninguna duda que él será el jugador que se quedará con el puesto de titular de delantero. Javier Parraguez también me parece un buen jugador, ha demostrado en partido claves que pudo salvar al club en momentos difíciles, pero creo que Iván tiene más posibilidad de ser titular en Colo Colo”, finalizó