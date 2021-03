Ariel Martínez y el codazo a César Fuentes: “Me afectó mucho verlo complicado, hablé con él y le ofrecí disculpas”

Una de las imágenes que dejó la primera fecha del Campeonato Nacional 2021 fue el codazo de Ariel Martínez a César Fuentes en el 0-0 entre Colo Colo y Unión La Calera en el Estadio Monumental. El calerano recibió tarjeta roja y espera el castigo del Tribunal de Disciplina mientras que el jugador albo terminó con fractura nasal y será operado.

El “Chucky” conversó con Deportes en Agricultura y mostró su arrepentimiento. “He tratado de no verla mucho. La vi, se ve feo y la imagen es muy clara. Es una jugada que sí o sí es para tarjeta roja, no es lo que se refleja, es una jugada netamente de fútbol, una pelota dividida y trato de llegar a cabecear. Hago el gesto de cabecear, César llegó tarde y sacó la peor parte“, dijo.

El mediocampista, además, reveló que ofreció disculpas a su colega. “(Me dio) un poco de tristeza verlo como quedó al momento de la jugada. Apenas pasó y me mostraron la roja, me afectó mucho verlo complicado. Hablé con él y le ofrecí disculpas, que fue algo fortuito. Después hablé con la gente de Colo Colo y ofrecí disculpas porque fue impactante. No soy un jugador que busca este tipo de contactos. Dejaré que esto pase rápido, que César vuelva bien y no tenga problemas”, expresó.

“Traté de abrazarlo cuando estaba en el piso. Matías Zaldivia me tranquilizó y me dijo que estuviese tranquilo, me dijo que sabía que yo no era un jugador mala leche. Pude conversar con él (Fuentes), darle mis buenas vibras… He estado en contacto con él, nos conocemos desde la Sub 20 y le he preguntado cómo estado. He podido tener la conciencia tranquila”, cerró Martínez.