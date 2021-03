Gabriel Costa piensa diferente a Quinteros y sostiene: “No siento que el equipo esté corto”

Durante las últimas semanas, ya con la temporada 2021 en marcha, Gustavo Quinteros ha recalcado hasta el cansancio -y en oportunidades muy mosqueado- que le faltan dos jugadores para cerrar el plantel de Colo Colo. El técnico apunta específicamente a un defensa central y a un delantero, y si bien se daba por hecho el fichaje de Fabricio Formiliano, en Peñarol ya avisaron que este último no saldrá hasta al menos fin de año.

Gabriel Costa, extremo derecho, mostró su opinión al respecto y no siente que el cuadro albo tenga un plantel “corto” o con pocas variantes. “No siento que el equipo esté corto, tenemos entre dos y hasta tres jugadores por puesto. Todos estamos muy competitivos. Hemos conformado un equipo de unión para cuando nos toque jugar”, sostuvo.

El uruguayo-peruano, además, destacó la mancomunión del equipo para volver a ser protagonista en el torneo luego de un 2020 para el olvido. “Veo a un equipo muy comprometido. Todos estamos preparados para jugar y pelear el campeonato, que es el objetivo principal, y afrontar todos los partidos”, expresó.

Asimismo, abordó el “segundo aire” que ha tenido en Macul luego de una ingrata primera parte. “Me he acostumbrado al club, me estoy preparando para lo que viene y la confianza de Gustavo es fundamental. No sólo me la da a mí sino a todo el equipo. Es importante para la motivación personal”, cerró.

