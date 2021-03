Mundialista Sub 17 de la Roja y símil con futbolista de élite mundial: “Me comparan con Adama Traoré”

Una de las grandes promesas del fútbol chileno, hoy por hoy se encuentra jugando sus últimos partidos en la liga de Israel. El delantero nacional Pedro Campos, milita enBnei Yehuda Bnei Yehuda y ha tenido altos y bajos en la liga del Medio Oriente.

En conversación con As Chile, el formado en Universidad Católica aseguró que en dicho país lo han comparado con un futbolista de élite. “He escuchado eso de la gente que me traduce, porque yo no entiendo los comentarios y las cosas que la gente dice en hebreo”, expresó.

“¿Si el comentario llegó de los hinchas o periodistas? Creo que de los dos. Cuando tocó la pelota, me dicen el jet chileno, pero en hebreo”, agregó.

“Feliz que me hagan ese tipo de comparaciones. Es un jugador que me gusta mucho. Veo sus videos, sus centros. Su biotipo de jugador es parecido al mío, porque tiene velocidad. Él tiene un físico privilegiado, ojalá pudiera tenerlo así en unos años más”, cerró