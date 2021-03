Presidente de Antofagasta y críticas por vacunación del plantel: “No nos saltamos la fila”

Jorge Sánchez, presidente de Deportes Antofagasta, conversó con Deportes en Agricultura y abordó las críticas o cuestionamientos hechas por un matutino de circulación nacional que sostuvo que el plantel nortino “se saltó la fila” para vacunarse contra el coronavirus.

“No, no nos saltamos, jamás hubiésemos hecho algo así. Nuestra intención de ninguna manera era esa, ni como dirigencia, ni plantel o cuerpo técnico. Esto se hace por la vía regular, nosotros lo hacemos a raíz de una conversación donde se sugirió que podíamos ser grupo de riesgo. Se hizo una solicitud a través del programa de inmunización regional, se ingresó la solicitud, pasó el proceso interno y al cabo de unos días se nos avisó que fue aprobado”, dijo.

“Nos consideraban grupo de riesgo por ser el equipo que más viaja en Chile junto a Cobresal“, complementó el dirigente, quien prosiguió con su defensa.

“Esto es una forma de proteger no sólo a los jugadores, sino que a la familia de los jugadores y al resto de la población. Nosotros no lo andábamos buscando… En Chile no faltan vacunas, si hubiese una cantidad determinada obviamente no se hubiese autorizado, pero pensando que es lo mejor, la autoridad sanitaria dice que es lo más conveniente. Acá a nadie le gusta o gana algo saltándose la fila“, cerró.