Henríquez no se hace problemas por el cambio de localía y afirma: “Hay jugadores para pelear el campeonato”

Universidad de Chile debutará en el Campeonato Nacional este sábado a las 18:30 horas y lo hará ante Huachipato en el Estadio El Teniente de Rancagua. ¿Por qué? El Estadio Nacional está en reparaciones y permanecerá cerrado hasta junio, razón por la que trasladó la localía a la Región de O’Higgins.

Pese a este cambio, al interior del plantel no se hacen problemas y así lo reflejó Ángelo Henríquez. “Es lamentable que no se pueda usar el Nacional, pero no hay mucho que hacer por eso. Jugaremos en una cancha linda, un estadio lindo donde hemos hecho de local antes. No creo que sea un problema para nosotros, se puede hacer un buen juego en esa cancha. Hay que hacer esa cancha sentirla como casa, y hacernos fuertes ahí“, dijo.

Sobre la misma, el delantero se trazó una importante meta a nivel colectivo. “Hay jugadores para pelear el campeonato arriba. Hay que ser ordenados, disciplinados, mantener la competitividad en el club en cada partido… No hay que relajarse ni mirar a ningún rival como imposible de vencer”, sostuvo en diálogo con el sitio oficial de la institución.

“Estamos bien, hemos tenido un tiempo suficiente para preparar bien el partido. La fecha libre nos dio tiempo para recuperar a los jugadores que estaban contagiados e incorporarse al equipo para preparar bien el próximo partido”, complementó el atacante.