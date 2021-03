Walter Montillo iniciará su faceta empresarial y volvió a criticar a Dudamel

Si bien se retiró hace poco más de mes y medio, Walter Montillo seguirá muy vinculado al fútbol. ¿El motivo? El ex ’10’ de Universidad de Chile anunció que será representante de jugadores.

“Mi idea es continuar con un proceso al lado de mi representante (Sergio Irigoitía) y mejorando lo que él ya hacía. Estoy asesorando a los niños en la parte física, nutricional y psicológica. Espero que resulte, quiero ayudarlos mucho”, sostuvo en diálogo con UOL.

“Me gusta mucho la idea de que nuestros jugadores estudien, ellos no pueden sólo pensar en fútbol. La carrera es muy incierta. A veces simplemente no resulta y por eso necesitan estudiar también para tener un plan B”, complementó el argentino, quien volvió a criticar a Rafael Dudamel.

“Creo que a Dudamel no le gustan los jugadores mucho mayores. Incluso pude ir de vuelta a Argentina, pero tendría que demostrar que aún puedo jugar bien a pesar de mi edad. Preferí parar”, cerró.