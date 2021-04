Primera B: Puerto Montt venció con lo justo a Copiapó en duelo inaugural

Deportes Puerto Montt y Deportes Copiapó dieron este sábado el puntapié inicial al Campeonato de la Primera B 2021, con triunfo por la cuenta minima del ‘Velero’ en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

En un dinámico y entretenido duelo en la Región de Los Lagos, el conjunto dueño de casa encontró recién en la recta final de la brega el gol que le daría el triunfo sobre el ‘León de Atacama’.

La única cifra del encuentro arribó a los 76 minutos y fue obra del mediocampista argentino Nicolás Gauna, quien empalmó en plena área chica y con el arco a su disposición un envío rasante desde la derecha.

Primeros tres puntos para el elenco que hoy dirige Felipe Cornejo, que en la pasada campaña fue eliminado por el paso a la final de la liguilla por el ascenso a manos de Deportes Melipilla.

La primera fecha del torneo de la segunda categoría del balompié nacional continuará este domingo con cuatro partidos (Deportes Temuco vs. San Luis, Magallanes vs. San Marcos de Arica, Cobreloa vs. Barnechea y Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido.

Por la segunda jornada del certamen, los puertomontinos visitarán a Unión San Felipe, mientras que los nortinos recibirán a Deportes Temuco.

Agencia Uno.