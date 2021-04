Sinisa Mihajlovic: “Medel, si está bien mental y físicamente, es muy importante”

El entrenador del Bologna italiano, Sinisa Mihajlovic, se refirió al presente del seleccionado nacional Gary Medel y entregó una particular respuesta ante el supuesto interés de Boca Juniors en el ‘Pitbull’.

El formado en Universidad Católica quedó en las últimas horas fuera de la citación para el duelo de hoy ante el Inter de Milán, por la 29ª fecha de la Serie A, por molestias musculares.

Pese a que Medel no podrá estar ante el cuadro donde militan Arturo Vidal y Alexis Sánchez, en el Estadio Renato Dall’Ara, el técnico del cuadro ‘rossoblu’ tuvo positivos conceptos para el chileno.

“Medel, si está bien mental y físicamente, es muy importante. Pero si falta una de estas dos situaciones se convierte en un jugador normal y en este caso hay que manejarlo mejor”, indicó.

“Jugó todo el partido en la selección y está contento de nuevo. Ahora tenemos un equipo que lo está haciendo bien y eso reconforta. Medel puede jugar tanto de central como de centrocampista y en los próximos partidos será un jugador que nos dará un mano. Ya llegará su ocasión, porque es un líder, un jugador experimentado”, agregó el serbio.

Respecto al presunto interés de Boca Juniors por el bicampeón de América con la ‘Roja’, Mihajlovic indicó que “le pedí que me trajera la camiseta y el pantalón corto con el número 11, porque me gusta la camiseta de Boca. Entonces no sé si va o no a Boca, esperaré la tenida en el verano en mi finca”.

“Sé que está ahí su amigo (Juan Román) Riquelme, son muy amigos. Bueno, sí, seguramente lo ha llamado por mi camiseta. Y por el pantaloncito. De eso tienen que hablar. Espero que me llegue la camiseta y el pantaloncito para usarlo a la cancha cuando voy a jugar”, sentenció.