Las ganas y entusiasmo de Felipe Mora ante su nuevo desafío con Portland Timbers

Este martes Portland Timbers iniciará su incursión en la edición 2021 de la Liga de Campeones de la Concacaf (o Concachampions) y lo hará como visitante ante el Marathon de Honduras.

Hay que recordar que el cuadro de Oregon disputará por tercera vez este torneo al cual clasificó como campeón del Torneo MLS is Back 2020.

Felipe Mora conversó con las redes sociales del club y se mostró entusiasmado por este nuevo reto. “Muy contento, estamos a pocos días de debutar este año en Concachampions, con las expectativas muy altas en este torneo. Creo que nos hemos preparado de la mejor manera y feliz de poder estar ad portas de un nuevo torneo“, sostuvo.

“El estado de ánimo está bueno. Hemos esperado mucho tiempo, fue una pretemporada muy larga, estamos a pocos días de nuestro debut y el ambiente está genial“, complementó el chileno.

“It has been a long time without competition.”

