La deuda que dejó Johnny Herrera tras su retiro: “Me faltó ganar la Copa Libertadores”

Este martes, el portero Johnny Herrera anunció su retiro del fútbol profesional, luego de 20 años de carrera donde ganó la Copa Sudamericana, torneos locales con la U y Everton y, a nivel de selecciones conquistó la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016.

A pesar de su exitosa carrera, el ídolo de universidad de Chile aseguró que le faltó una cosa más para haber quedado más que satisfecho con su pasado.

“Me faltó ganar la Copa Libertadores. Me habría gustado hablar con los dirigentes que no dejaran partir a esos jugadores, como no me dejaron partir a mí. Eduardo Vargas, Gustavo Canales eran goleadores. Osvaldo González que era el pilar atrás”, dijo en TNT Sports.

“Si manteníamos el equipo del 2011 a nosotros no nos ganaban esa Libertadores”, dijo Herrera, quien llegó con la U hasta semifinales de dicho certamen y que perdieron ante Boca Juniors en 2012.