“No fue fácil”: Johnny Herrera anunció su retiro del fútbol profesional

Este martes, el histórico portero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, anunció su retiro definitivo del fútbol profesional. El meta, le puso fin a su carrera, luego de no renovar con Everton de Viña del mar y ahora comenzará una nueva vida.

“Me retiro, desde que salí de la U que lo estaba pensando. Decidí seguir jugando porque mi vieja, que descansa en paz, me dijo que no le diera el gusto a los ‘hueones’ de la U. Lo hice, me fui a Viña y fui feliz”, dijo el golero a TNT Sports.

“Fui muy aterrizado, empecé a jugar y siempre seguí estudiando. Fue una carrera impensada, de a poco fui consiguiendo cosas. Fue algo que ni en mis mejores sueños imaginé”, agregó.

“No fue fácil decidir dejar el fútbol. Tuve muchos clubes para seguir. Hablé con tres presidentes dueños, siempre pensaba que si seguía o no. Uno cuando deja la actividad dimensiona lo que consiguió”, cerró.

Cabe señalar que, Johnny Herrera se convertirá en comentarista de TNT Sports. Además, el meta es uno de los máximos ídolos de la U y, fue campeón de la Copa América con la Roja en 2015.