“Era buena onda”: Herrera recordó sus enfrentamientos con Esteban Paredes

Si hubo un “mano a mano” que se robó todas las miradas en el fútbol chileno durante los últimos años, ese fue el protagonizado por Esteban Paredes y Johnny Herrera en los Superclásicos.

La mayoría de las veces el ex delantero de Colo Colo salió victorioso -de hecho le anotó 12 tantos en dichos duelos-, pero el referente de la U no se queda atrás: titular en tres goleadas de los universitarios sobre los albos, una de ellas con el ‘7‘ en la cancha.

Más allá de todos estos números, ¿cómo era su relación con el actual jugador de Coquimbo Unido? “Paredes era goleador, pasó por un momento donde la pelota le pegaba en la nuca y era gol. Fui compañero de él en la Selección y era buena onda. Me tocó ganar, me tocó perder, me hizo muchos goles. Las buenas de él que las cuente él, pero las buenas mías son las finales que le gané a Colo Colo”, sostuvo el ex arquero en diálogo con Deportes en Agricultura.