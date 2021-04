Johnny Herrera no duda: “Soy el mejor arquero en la historia de la U”

Un día después que anunciara su retiro del fútbol luego de una brillante trayectoria de 21 años, Johnny Herrera conversó con Deportes en Agricultura y de inmediato zanjó la duda: entre él y Sergio Vargas, ¿quién es el mejor arquero en la historia de la U? “El tiempo lo dirá, pero el mejor soy yo porque gané una copa internacional. Por lejos soy yo“, expresó.

Y es sabido que el angolino, durante sus dos etapas en Universidad de Chile donde es ídolo y leyenda, no tuvo una relación muy fluida con “Superman”. ¿Cambió algo de eso en los últimos años? Así lo explicó.

“Lo tuve como compañero a Sergio, le peleé el puesto con él y no lo pasé muy bien en esa etapa porque era muy solo. Cuando uno tiene 20 años no está preparado para esas situaciones en la vida, no lo canalicé bien. A él lo encontraba egoísta en la manera de pelear el puesto, después como dirigente lo hizo muy mal y lo sigue haciendo mal. No tengo relación con él pese a que conversamos cuando llegó (como directivo). Él, en lo concreto, quería ser DT de la U y después estaba en la dirigencia. Más allá de eso, no tengo relación con él”, aseveró.

El ahora ex guardavallas también recordó los roces que tuvo con otro referente de los universitarios: Víctor Hugo Castañeda, quien lo dirigió entre 2002, 2003 y 2016. “Tengo sentimientos encontrados con Víctor Hugo porque en el fondo lo quiero, fui campeón dos veces con él en juveniles y después caché que, cuando asume en el primer equipo, él saca a Vargas, me pone a mí y hay tres partidos donde jugué muy bien e incluso me llaman a la Selección. Donde se equivocó Victor es que jugué en la Selección, lo hago contra Turquía (N. de la R: su debut en la Roja (ver más detalles acá)), vuelvo a Chile y me saca; luego digo “este es el único país donde te sacan por jugar en la Selección”. Después no me puso más… Por la presión mediática volvió (Sergio) Vargas, pero después lo volvió a sacar y se manejó mal”, sostuvo.

¿Volver a la U en el futuro como técnico? Por ahora, Herrera se lo toma con mesura. “Si quiero ser técnico, obviamente voy a querer dirigir al equipo de mi vida. Estos gerentes o directores deportivos no entienden la identidad del club. La idiosincrasia que tienen que tener los jugadores es de ir para adelante y ser protagonista, impregnar eso que mi propio club me dio durante 20 años”, sentenció.