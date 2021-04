El retiro de Johnny Herrera marca el fin de la “era olímpica” de la Roja

“Ya está tomada, ultrapensada, así que estamos ok. Me retiro del fútbol, lo he pensado mucho, desde que salí de la U tenía ganas de no seguir jugando“. En diálogo con TNT Sports, Johnny Herrera puso punto final a una brillante carrera de 20 años marcada por sus dos pasos por Universidad de Chile, donde es ídolo total.

Sin embargo, también hizo un correcto recorrido en la Roja a la par de Claudio Bravo, con quien compartió en dos períodos. Disputó 24 partidos -cuatro de ellos oficiales-, recibió 27 goles y ganó dos Copas América (2015, 2016).

Eso sí, el angolino también tuvo un especial logro en su etapa juvenil: la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. En dicha ocasión fue el tercer golero tras Nelson Tapia y Javier di Gregorio; y compartió camarín con figuras como Rodrigo Tello, David Pizarro, Rafael Olarra, Reinaldo Navia, Claudio Maldonado y Sebastián González, quienes hacían sus primeras armas en esa época.

Precisamente el “Samurái” era el último futbolista activo de esa generación, por lo cual su retiro marca el final de la “era olímpica” de la Selección.