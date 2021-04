“Vas a tener la dicha que no te haga más goles”: El picante y jocoso saludo de Esteban Paredes a Johnny Herrera por su retiro

El pasado lunes, el portero Johnny Herrera anuncio de manera oficial su retiro del fútbol. En ese sentido, uno de los que lo saludó fue el histórico goleador del balompié nacional, Esteban Paredes.

“Quiero saludar a Johnny por su tremenda carrera. Sabemos que dejó un legado muy importante, eres el más ganador de la U y solo quiero desearte suerte en esta nueva etapa, creo que es difícil retirarse y sabemos que no es fácil”, dijo el “Tanque”.

Pero eso no fue todo, ya que el delantero de Coquimbo Unido agregó que “lo bueno o lo malo es que los Clásicos no van a ser de la misma forma de antes y vas a tener la dicha que no te haga más goles”.

Cabe señalar que, Esteban Paredes y Johnny Herrera fueron archirrivales en todos los duelos entre Colo Colo y Universidad de Chile. De hecho, el otrora goleador albo marcó su tanto 216 ante los azules.