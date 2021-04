En Colo Colo no pasaron por alto la polémica reunión de Dudamel con jugadores de la U

El ambiente que rodea al fútbol chileno quedó en vilo luego de la polémica reunión del técnico Rafael Dudamel con jugadores de Universidad de Chile en plena cuarentena.

Si bien el venezolano ofreció las disculpas respectivas, el hecho fue duramente criticado por la ministra del Deporte, Cecilia Pérez.

En Colo Colo no se restaron del tema y Marcos Bolados tomó la palabra. “Estamos conscientes como jugadores y como grupo que tenemos la obligación de estar bien, de no hacer reuniones para no contagiarnos. Tenemos esa obligación como grupo para evitar contagios a nivel personal en el plantel”, aseguró.