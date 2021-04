En Real Betis destacaron el trabajo de Manuel Pellegrini: “Tiene ideas claras, impone mucho a la hora de mandar”

Real Betis de Manuel Pellegrini ha sido uno de los protagonistas de la temporada 2020-21 de La Liga. Con 46 puntos se ubica en la sexta posición y es uno de los dos equipos que pelea por clasificar a la próxima UEFA Europa League.

La campaña liderada por el chileno no ha dejado a nadie indiferente y así lo reveló el defensa Marc Bartra, quien elogió el trabajo del técnico. “Es un entrenador que tiene ideas claras, impone mucho a la hora de mandar. Sabe tocar la tecla de cada jugador en el momento que la tiene que tocar. Se basa en el rendimiento del momento, no mira más allá”, afirmó en diálogo con el sitio oficial del club.

“No se casa con nadie y eso hace que haya que estar metidos y tener un rendimiento óptimo para poder sumar”, complementó el ex Barcelona, quien reveló sentirse cómodo con la metodología del adiestrador. “Estamos cómodos cuando no tenemos el balón, eso no pasaba antes tampoco. Los delanteros son los primeros que se juntan y presionan. Eso hace que estemos más cerca de ganar los partidos. Se tienen menos errores, aunque en fútbol pueden pasar. Es el carácter de Pellegrini que se ha ganado al equipo por su experiencia“, dijo.

El próximo desafío de los andaluces será este domingo 11 de abril como locales antes el líder Atlético Madrid.