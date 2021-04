Asesor financiero de Aníbal Mosa explicó el “paso a paso” de la venta de acciones en Blanco y Negro

Paul Fontaine, asesor financiero de Aníbal Mosa, conversó con Deportes en Agricultura respecto a la venta de las acciones del empresario puertomontino, quien dejará la presidencia de Colo Colo durante el presente mes.

“Nos causó sorpresa lo de Leonidas Vial, quien había dicho hace tiempo que quería vender. Ellos en la última junta votaron 44 millones de acciones y están vendiendo sólo 32. Entonces, ¿a quién no le está vendiendo? No sabemos quién está vendiendo ahí. No es claro quién vende y ellos no lo dijeron tampoco, entonces el rol de la Superintendencia será aclarar quién está vendiendo“, sostuvo el empresario, quien explicó de alguna manera los impedimentos para algún interesado que quiere comprar los dos paquetes accionarios en simultáneo.

“Lo que queríamos tener claro con los abogados era si es que un oferente en particular podía comprar los dos paquetes accionarios, y eso está claro que es ilegal, salvo que usara un palo blanco que es más ilegal aún. No puedes tomar el control de una empresa de esta manera, puedes comprar un paquete minoritario sin informar a nadie, y una vez que lo compres, puedes informarlo a manera posterior; pero comprar el 67% de un club no se puede hacer así porque tiene que haber una OPA (Oferta Pública de Acción). Poner los remates con un día de diferencia, donde no hay un plazo suficiente para hacer una OPA, implica que el que compre, puede que no compre los dos. Tenemos que analizar eso”, manifestó.

Bajo esa misma línea, detalló el estado de ánimo de Mosa en las últimas semanas. “Estamos analizando todos los escenarios“, cerró.