¿Es el mejor arquero en la historia de Chile? Los números que consolidan a Bravo como referente

Este 13 de abril Claudio Bravo, capitán de la Roja, celebra 38 años de vida y 18 de una trayectoria llena de éxitos.

El oriundo de Buin dejó huella en sus pasos por Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona y Manchester City, clubes en los cuales ganó 19 títulos. Sin embargo, su carrera en la Roja lo consolida como referente del fútbol chileno y abre el debate: ¿es el mejor arquero en la historia de la Selección?

Sin ir más lejos: es el tercer jugador con más presencias (126) detrás de Gary Medel (127) y Alexis Sánchez (136); fue capitán en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 -alcanzó los 222 minutos sin recibir goles-; levantó las Copas América 2015 y 2016 donde se le premió como el “Mejor arquero” al igual que en la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

Además, es un experto atajador de penales y así lo reflejan sus números.

2003 – Cristián Álvarez (Universidad Católica vs. Colo Colo, Torneo de Clausura)

2006 – Hugo Droguett (Colo Colo vs. Universidad de Chile, final Torneo de Apertura)

2006 – Mayer Candelo (Colo Colo vs. Universidad de Chile, final Torneo de Apertura)

2008 – Ronaldinho (Chile vs. Brasil, Clasificatorias rumbo a Sudáfrica 2010)

2010 – Apoño (Málaga vs. Real Sociedad, La Liga 2010-11)

2011 – Cesc Fàbregas (España vs. Chile, amistoso)

2013 – Patrick Ebert (Real Valladolid vs. Real Sociedad, La Liga 2013-14)

2013 – Robin Van Persie (Real Sociedad vs. M. United, UEFA Champions League 2013-14)

2014 – Hulk (Brasil vs. Chile, Copa Mundial Brasil 2014, octavos de final)

2015 – Dani Parejo (Barcelona vs. Valencia, La Liga 2014-15)

2015 – Ever Banega (Chile vs, Argentina, Copa América Chile 2015, final)

2016 – Lucas Biglia (Chile vs. Argentina, Copa América Centenario 2016, final)

2016 – Vicente Iborra (Barcelona vs. Sevilla, Supercopa de España 2016)

2016 – Eric Lamela (Tottenham vs. Manchester City, Premier League 2016-17)

2016 – Luis Suárez (Chile vs. Uruguay, Clasificatorias rumbo a Rusia 2018)

2017 – Ricardo Quaresma (Portugal vs. Chile, Copa Confederaciones Rusia 2017, semifinal)

2017 – Joao Moutinho (Portugal vs. Chile, Copa Confederaciones Rusia 2017, semifinal)

2017 – Nani (Portugal vs. Chile, Copa Confederaciones Rusia 2017, semifinal)

2017 – Alfred N’Diaye (Manchester City vs. Wolverhampton, Copa de la Liga de Inglaterra, octavos de final)

2017 – Conor Coady (Manchester City vs. Wolverhampton, Copa de la Liga de Inglaterra, octavos de final)

2017 – Riyad Mahrez (Leicester City vs. Manchester City, Copa de la Liga de Inglaterra, cuartos de final)

2019 – Conor Coady (Manchester City vs. Wolverhampton, amistoso)

2019 – Georginio Wijnaldum (Manchester City vs. Liverpool, Community Shield)

2020 – Antoine Griezmann (Barcelona vs. Real Betis, La Liga 2020-21)

En negrita: los tiros contenidos en la Roja