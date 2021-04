La Roja femenina se unió a un selecto grupo olímpico

La Roja logró la meta y aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El hito no sólo consolidó el trabajo del fútbol femenino a nivel de selecciones, sino que también engrosó un selecto listado del olimpismo nacional.

Por undécima vez en la historia, Chile dirá presente en la “cita de los cinco anillos” en una disciplina colectiva. La primera vez ocurrió en Ámsterdam 1928 con el equipo masculino de balompié que enfrentó a Portugal, México y Países Bajos. En Berlín 1936 fue el turno del baloncesto que finalizó noveno.

12 años después, en Londres 1948, el cuadro cestero terminó en el sexto puesto y era liderado por Exequiel Figueroa y Eduardo Kapstein. El waterpolo también dijo presente con una breve participación.

Cuatro años más tarde, en Helsinki, el básquet remató en el quinto lugar y el fútbol terminó eliminado en la primera ronda. En Melbourne 1956 la “Roja del básquet” finalizó octava.

En la edición 1984 realizada en Los Ángeles, Estados Unidos; la escuadra dirigida por Pedro Morales y conformada por Marco Antonio Figueroa, Eduardo Fournier, Alejandro Hisis, Juvenal Olmos, Jaime Vera y Luis Pérez, por mencionar algunos, quedó eliminada en cuartos de final a manos de Italia en el tiempo suplementario.

La última y quizás la más recordada es aquella que participó en Sídney 2000 donde la Roja de Nelson Acosta se colgó la medalla de bronce con una actuación superlativa de Iván Zamorano, quien fue el goleador de la competición. De hecho, hace pocos días se retiró Johnny Herrera, el último sobreviviente de ese glorioso elenco.

⚽️ The 12 teams headed to the Women’s Olympic Football Tournament #Tokyo2020:

🇦🇺 Australia

🇧🇷 Brazil

🇨🇦 Canada

🇨🇱 Chile

🇨🇳 China PR

🇬🇧 Great Britain

🇯🇵 Japan

🇳🇱 Netherlands

🇳🇿 New Zealand

🇸🇪 Sweden

🇺🇸 USA

🇿🇲 Zambia

👀 Official Draw on 21 April at 10:00 CET pic.twitter.com/ja9hV5DkYa

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) April 13, 2021