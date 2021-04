Claudio Bravo se tiene fe y apuesta por su último objetivo con la Roja

Claudio Bravo sueña muy en grande con la Roja. Ya levantó dos Copas América, disputó dos Mundiales y fue subcampeón de la Copa Confederaciones 2017, en todo como capitán. Sin embargo, quiere su “último baile”: ir a Qatar 2022, torneo al cual llegaría con 39 años.

Así al menos lo manifestó en un distendido diálogo con Radio Marca. “Sí, lógicamente, y espero que las cosas con la selección vayan de buena manera. Jugamos la clasificatoria más difícil del mundo y espero que las cosas funcionen bien. Soy un privilegiado en cuanto a lo físico“, dijo

Bajo esa misma línea, también abordó el problema de las lesiones sufridas en el último tiempo. “He tenido estos accidentes también por mi manera de mirar mi trabajo, de ser exigente conmigo mismo, pero es el aprendizaje de cada ser humano. Ahora me lo tomo con más tranquilidad los días después del partido y luego ya aprieto más. Me siento bien”, expresó.

El guardavallas, además, reveló que cumplirá su contrato con el Real Betis. “Firmé por dos años,tenía opciones para ir a muchos lugares, donde la opción era ir por una temporada, pero yo por una temporada no iba a moverme, me iba a ir a mi casa y se me acababa el fútbol, lo tenía claro desde ese punto de vista. Aquí me vine dos temporadas, que espero poder cumplirlas también por las expectativas del club, las mías y por cómo está mi familia dentro de la ciudad. Es lo que deseamos”, cerró.