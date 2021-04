Director de ByN le “pone presión” al CSyD Colo Colo y acusó a Mosa de “usar” a Barticciotto

Alfredo Stöhwing, director de ByN, conversó este miércoles con Deportes en Agricultura y se mostró a favor de apoyar una candidatura proveniente del Club Social y Deportivo “siempre y cuando” no se repitan algunas actitudes que guiaron al club a malos momentos tanto deportivos como financieros en años pasados.

“Nosotros hemos decidido apoyar a algún candidato que presente el Club Social y Deportivo. Llevan años diciendo que las cosas se están haciendo mal, básicamente han criticado permanentemente a Blanco y Negro y dicen que tienen un proyecto para sacar adelante al club y nosotros estamos dispuestos a apoyarlos en esta oportunidad para que el presidente del club salga de alguien que nomine al Club Social y Deportivo”, dijo.

Sin embargo, puso una condicionante. “Apoyaremos, pero que haya las mínimas garantías para que la marcha del club no vuelva a caer en estos peligros de los últimos años”, expresó.

Sobre la misma, acusó a Aníbal Mosa de “manipular” a Marcelo Barticciotto, quien declinó en sus intenciones de ser el timonel de la concesionaria a cargo de los destinos de Colo Colo. “Barticciotto se bajó por razones respetables, que es muy legítimo. ¿Lo usaron? No sé, pero las cosas públicas están a la vista. Da la impresión que lo usaron porque es raro que él (Barticciotto) sea el vocero de los anuncios bursátiles de Mosa. La presidencia de un club requiere de habilidades técnicas, de trabajar en silencio, ser serios, no tener actitudes populistas o de hinchas. Cualquier nombre conocido me parecerá negativo en la búsqueda de una presidencia”, cerró.