Suculenta cifra: Conmebol aumentó el premio para el campeón de la Copa América

Durante este viernes el Consejo de la Conmebol aprobó un incremento en el monto que recibirá el campeón de la Copa América 2021, cuyo inicio está previsto para el domingo 13 de junio en Buenos Aires con el partido entre Argentina y Chile en el Estadio Antonio Vespucio Liberti.

La selección ganadora del torneo se alzará con un premio de US$ 10.000.000 que se sumarán a los US$ 4.000.000 que recibe cada equipo en concepto de preparación y logística.

El premio principal tuvo un aumento de US$ 2.500.000 con respecto a la pasada edición de la Copa América, pasando de US$ 7.500.000 a US$ 10.000.000.