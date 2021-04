Cristian Garin ya tiene rival para debutar en el ATP 500 de Barcelona

Luego de su participación en el ATP Masters 1.000 de Montecarlo, donde llegó a octavos de final, Cristian Garin ya prepara su nuevo desafío en el ATP 500 de Barcelona.

Tras quedar libre en la ronda inicial, durante este lunes el chileno conoció a su rival para la segunda ronda del torneo. ¿Quién será? El japonés Kei Nishikori (39°), quien derrotó al argentino Guido Pella (50°) por 4-6, 7-6 (4), 6-2 en casi tres horas.

Así las cosas, ambos singlistas se verán las caras este miércoles en horario por confirmar. El ganador de dicho cruce podría enfrentar a Rafael Nadal en la etapa de los 16 mejores.

Come back complete! @keinishikori 🇯🇵 wins in three and will play against @Garin_Cris 🇨🇱 in the 2nd round💥 (4-6,7-6,6-2) 🎾 pic.twitter.com/m56L5DFYbt

— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 19, 2021