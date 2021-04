Manuel Pellegrini condenó la creación de la Superliga: “Va a liquidar el fútbol nacional en todas partes”

Durante la mañana de este martes Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, se refirió a la creación de la polémica Superliga de Europa, el torneo conformado por 12 equipos y que ha sido transversalmente criticado por los hinchas y dirigentes.

“Seguramente va a liquidar el fútbol nacional en todas partes. Los equipos se clasifican por méritos. La Champions se puede mejorar, pero la competencia base y el sentimiento de los hinchas están en las ligas nacionales”, sostuvo.

“Para la formación de jugadores sería un desastre que las ligas nacionales bajaran su calidad“, complementó el chileno, quien abordó el próximo desafío de los andaluces en La Liga: ante Athletic de Bilbao como local.

“Estamos muy centrados en lo que tenemos que hacer. Siempre es mejor el pelear por Europa que pelear con la presión de un equipo que lo hace por no descender. Intentamos terminar lo más arriba posible. Nuestra intención es intentar quedar quintos para estar en el cupo de la UEFA y no depender de otra circunstancia que pueda suceder. Si no es quinto, ojalá sexto”, aseveró.