Gary Medel lideró los saludos de aniversario para Universidad Católica

Este 21 de abril es un día muy especial para los y las hinchas de Universidad Católica debido al aniversario 84 que coincide con un momento espléndido en la historia del club debido al tricampeonato del torneo nacional.

Gary Medel, José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued, Diego Buonanotte y Alberto “Beto” Acosta lideraron los saludos para la institución.

Mi casa, la que me dio valores y me formó como jugador, pero que también me ayudó como persona. Una familia. Un amor para siempre. Feliz Cumpleaños Cato de mi vida !!! ⚪🔵@Cruzados #HappyBirthday84 pic.twitter.com/MX2Ag8m8Kx

— Gary Medel (@MedelPitbull) April 21, 2021