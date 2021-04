Medio brasileño le dio con todo a Eduardo Vargas: “Es hora de calentar el banco”

Atlético Mineiro tuvo un pálido estreno en la Copa Libertadores e igualó 1-1 ante Deportivo La Guaira en Venezuela. Eduardo Vargas jugó hasta los 64′ y si bien tuvo un remate que pegó en el palo, su rendimiento dejó mucho que desear.

Así al menos lo expresó el portal Globo Esporte en la edición de este jueves. En primera instancia calificó como “mala” la presentación del elenco brasileño y posteriormente apuntó sus dardos hacia el chileno.

“El ‘Galo’ no tiene un delantero de ataque aéreo. En varias intersecciones, simplemente no había nadie en blanco y negro cerca de la pelota. Eduardo Vargas no puede retener el balón. Marrony y Sasha, reservas que casi siempre se usan, necesitan ingresar aunque sólo sea para llamar una alerta sobre Keno y Vargas“, sostuvo.

“Incluso con los servicios ya brindados, acumula oportunidades equivocadas. Para Vargas, es hora de calentar el banco“, complementó el citado medio.