Carla Guerrero y una insólita revelación que evocó una vieja “trampa” de Luis Suárez

Carla Guerrero, defensa de Universidad de Chile y la Roja, conversó con el sitio oficial de la FIFA y reveló una insólita acción ocurrida hace algunos años en un partido amistoso.

¿La “víctima”? Christine Sinclair, delantera de Canadá y rival de la Selección en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Qué ocurrió? “La mordí en un amistoso hace años (N. de la R: Chile ganó 1-0 con gol de Yanara Aedo a los 39 minutos. Se disputó el 15 de diciembre de 2013). ¡Lo digo y me avergüenzo! Ojalá nos crucemos en Tokio, acepte mis disculpas e intercambiemos camisetas”, dijo.

“Era más chica, me ponía muy nerviosa y no sé qué me pasó… Me dije: “¡Qué hice!”. Me sentí realmente mal y quise disculparme, pero no pude hacerme entender”, complementó la “Jefa”, cuya confesión trae a la memoria las polémicas del uruguayo Luis Suárez, quien en más de una oportunidad ha mordido a un contrario.