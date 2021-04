Francisco Sierralta y Watford concretaron el ascenso a la Premier League

Francisco Sierralta y Watford son de Premier League. Con el chileno como titular, el cuadro amarillo derrotó 1-0 al Millwall y selló su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés luego de un año.

El único gol del encuentro fue obra de Ismaïla Sarr a los 11 minutos mediante lanzamiento penal.

Así las cosas, el elenco del seleccionado nacional se suma al Norwich como los elencos que dirán presente en la élite. A falta de dos fechas, aún tiene chances de pelear el título del ascenso.

Welcome back to the Premier League, @WatfordFC! 🎉 pic.twitter.com/5GSzm1aY4j

— Premier League (@premierleague) April 24, 2021