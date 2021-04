Dudamel no convence y sigue estancado en los últimos puestos de la era “Azul Azul”

Universidad de Chile volvió a caer contra Colo Colo en el Estadio Monumental y estiró la sequía en los superclásicos. Sin ir más lejos, hace ocho años que no gana este tipo de partidos y en septiembre se cumplirán 20 años sin triunfos en el recinto de Macul.

La derrota, además, complicó a Rafael Dudamel, cuyo proceso ha estado en cuestionamiento. Sus números tampoco lo avalan: sólo seis victorias en los 21 compromisos que lleva al mando de los azules y un rendimiento del 46% que lo posiciona en los últimos puestos de la “era Azul Azul”.

¿Pende de un hilo el venezolano? Este domingo se refirió a una posible renuncia. “No pasa por mi cabeza. Es un análisis que hacen ustedes (periodistas), y el cual yo no me puedo hacer eco“, sostuvo.

La última palabra la tendrá la directiva universitaria, quien ya estaría buscando nombres para reemplazar al caribeño.