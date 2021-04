Técnico del Inter de Porto Alegre defendió de las críticas a Carlos Palacios

Carlos Palacios fue titular en el 5-0 del Internacional de Porto Alegre sobre Esportivo por el torneo estadual, sin embargo, el chileno no lo pasó bien. ¿Por qué? Su actuación fue criticada por la prensa local que cuestionó la inversión que el elenco “colorado” hizo por él (US$ 3.000.000).

Eso sí, el técnico Miguel Ángel Ramírez salió al paso y defendió al ex Unión Española. “A veces olvidamos que los jugadores son personas. Carlos tiene 20 años y está solo aquí, lejos de su familia. Es padre de un bebé de cuatro meses y está lejos de él y de su esposa”, dijo.

“La familia no pudo venir porque las fronteras están cerradas en Chile. Imagínese, en un nuevo país, que no sabe nada, sin hablar el idioma. Es difícil para mí, que tengo 36 años y experiencia internacional. Imagínese para un chico de 20 años“, complementó el español.

📽️⛈️ Noite de chuva de gols no Gigante! Colorado bateu o Esportivo por 5 a 0 no fechamento da primeira fase do Gauchão. Dá o play e confira os gols! 👀

⚽ Zé Gabriel

⚽ Nonato

⚽ Yuri Alberto

⚽ Rodinei

⚽ Rodrigo Dourado#VamoInter 🇦🇹💪

🎞️ CONTEÚDO PREMIERE/GLOBO pic.twitter.com/3YE6hjK2bP

— Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 25, 2021