Federico Lanzillota recordó su impactante choque con Fernando Zampedri

El 25 de enero, Palestino derrotó 3-2 a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, hubo una imagen que conmocionó a todos y causó preocupación: en una jugada dividida, Fernando Zampedri chocó con Federico Lanzillota, quien sacó la peor parte.

El entonces arquero “árabe” salió en camilla de la cancha con una fractura frontal y tres piezas dentales menos. Luego de algunos días hospitalizado, fue dado de alta.

Ha pasado tres meses de ese episodio y el jugador de Argentinos Juniors, rival de los cruzados en la Copa Libertadores, así lo recordó. “No sé si lo voy a ver (a Zampedri) porque no sé si estoy citado. Cuando vea la lista, sabré bien. Hablé con él después de lo que pasó y después no hablé nunca más, pero todo bien. No pasa nada, son cosas que quedan en el fútbol“, aseveró en conversación con Deportes en Agricultura.