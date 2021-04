Edson Puch le dio una buena noticia a la UC, pero Gustavo Poyet tiene la última palabra

Informe de Nicolás Muñoz Correa

El 17 de marzo, luego de un trámite familiar en Iquique, Edson Puch informó que contrajo el coronavirus. “La verdad que el virus me golpeo fuerte. Hoy me siento mejor, aún débil, pero mejor“, sostuvo días después el puntero de Universidad Católica.

Lo cierto es que el campeón de América con la Roja en 2016 lo pasó muy mal con la enfermedad, a tal punto que se realizó exámenes al corazón para descartar posibles secuelas respiratorias. “He tenido una evolución favorable. Por fin una buena y me tiene muy contento, ya que este último tiempo la he pasado mal“, aseveró esa vez.

Este miércoles el nortino recibió una buena noticia: recibió el alta médica y está a disposición para el partido contra Argentinos Juniors en San Carlos de Apoquindo por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores.

Eso sí, la última palabra la tendrá Gustavo Poyet, quien en las próximas horas dará la lista de citados.