Históricos de Colo Colo avalan la titularidad y protagonismo de Daniel Gutiérrez en la oncena alba

Daniel Gutiérrez lleva 450 minutos en cinco fechas del Campeonato Nacional y sólo una tarjeta amarilla. Estos datos avalan al debate sobre la titularidad del joven defensa, quien ha sido la gran revelación en Colo Colo.

Eso sí, la competencia asoma bastante compleja: Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Matías Zaldivia son los “rivales” del novel jugador en dicha posición. ¿Qué debe hacer Gustavo Quinteros?

Pablo Contreras, ex zaguero formado en Macul, pone sus fichas en el juvenil. “Merecidamente tiene el hecho de ser titular y poder seguir siéndolo. Le seguiría dando la oportunidad de que siga perteneciendo al 11 titular, ha dejado demostraciones de que está a la altura de lo que necesita Colo Colo. Ojalá tenga la posibilidad de seguir siendo titular a pesar de que haya jugadores con mucha más experiencias que él“, sostuvo en diálogo con Deportes en Agricultura.

Misma percepción entregó Fernando Astengo, histórico del club y ex DT del fútbol formativo. “Creo que Gutiérrez ha andado muy bien, ha tenido una pachorra y personalidad para enfrentar situaciones bastante complejas porque no es fácil llegar, debutar en Colo Colo y rendir como lo ha hecho él. Yo lo dejo en el equipo. Si está jugando bien, ¿para qué lo voy a sacar, independiente de que sea juvenil? No tiene ningún sentido. Lo sacaría si a lo mejor veo que en algún partido está fallando“, cerró.