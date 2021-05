La crisis social en Colombia obligó a la suspensión del partido de River Plate

Independiente de Santa Fe y River Plate sin Paulo Díaz, por decisión técnica, se iban a enfrentar este miércoles a las 20 horas en la ciudad de Armenia por la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores.

Sin embargo, la crisis social que golpea a Colombia y ha dejado 19 fallecidos, más de 800 heridos y 431 personas detenidas, obligó a la suspensión del partido.

Los motivos, de acuerdo a la prensa trasandina, apelan a la seguridad tanto de los jugadores como del duelo mismo. De hecho, a través de las redes sociales distintos grupos hicieron llamados a manifestarse en las afueras del Estadio Centenario.

Por el momento, el encuentro no ha sido reprogramado pero podría disputarse este jueves o viernes en Paraguay.

Reunión @CONMEBOL con alcaldía de Armenia: Alcalde informa que no hay policía disponible para atender el partido entre @SantaFe vs. @RiverPlate el primer mandatario de la ciudad solicita no jugar el partido.

